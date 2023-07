Se Osimhen rinnoverà | due addii diventerebbero automatici

In caso di cessione diil club azzurro è pronto a offrire 25 milioni all'Udinese, che però ... 2023 - 06 - 27 15:21:37 Udinese, Becao verso il Fenerbahce Rodrigo Becao nonil suo ...Aspettando la cessione di Kim e la decisione di Victor, il Napoli si sta muovendo anche ... Tornerà in Campania come panchinaro e nonil suo contratto, chiudendo la sua esperienza con ...Diverso il discorso per, destinato a finire anche lui in quella lista naturalmente ma ... Forse il nigerianoe resterà un altro anno, forse il Psg , specie se andrà via davvero Mbappé ...

Gazzetta guarda al monte ingaggi: "Se Osimhen rinnoverà, saranno certe due cessioni" Tutto Napoli