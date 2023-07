Se l’intelligenza artificiale diventa più “stupida” Il caso di ChatGPT

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 luglio 2023) Da tempo sul web circolavano aneddoti a riguardo. E in una ricerca appena presentata (ma non ancora sottoposta a peer review), un gruppo di ricercatori dei prestigiosi atenei di Stanford e Berkeley sembra convalidare i sospetti di alcuni utenti. In poche parole,– il celebre chatbot di OpenAI, nonché uno dei sistemi di intelligenzapiù popolari in assoluto – sembra essereto sempre più “stupido” negli ultimi mesi. La ricerca analizza come sono cambiate nel tempo le risposte a una serie di domande, tracciando una parabola tutt’altro che lusinghiera degli aggiornamenti a GPT-3.5 e GPT-4 (i modelli linguistici alla base di). In diversi casi, come le domande di matematica più complicate, l’accuratezza è nettamente peggiorata. Ad esempio, la versione di GPT-4 dello scorso marzo “era molto ...