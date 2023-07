ScreenStory n 18 | il nostro podcast | Barbie | nessuna come lei nella storia

Leggi su screenworld

(Di venerdì 21 luglio 2023) Basta dire il nomeper evocare l’infanzia della maggior parte delle bambine dagli anni ’60 ad oggi. Quella della Mattel non è stata solo la bambola più amata e desiderata, ma un simbolo culturale potente, capace di trasformarsi con gli anni. Diventando da semplice oggetto di giochi a fenomeno sociale. E ora che il film di Greta Gerwig è (finalmente) in sala, vogliamo raccontarvi ladi questa micro donna di plastica che ha segnato la vita della popolazione femminile mondiale (no, non esageriamo). Tutto questo nel nuovo episodio di– Le storie dietro le storie. Ascolta “, una bambola” su Spreaker. Trovatesu tutte le principali piattaforme: Spreaker, Spotify, Apple, Amazon Music-Audible. E ...