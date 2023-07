Sciopero Usa | Vinciquerra Sony Pictures | “Tornare a dialogare per raggiungere accordo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Annunciato al Producers Summit di Trieste un"per produrre sei film in lingua italiana" insieme alla Eagledi Tarak Ben Ammar “Dobbiamo agire con cautela e in questo momento è prioritarioun. I nostri attori e sceneggiatori sono fondamentali per il comparto della produzione audiovisiva. E ora dobbiamo”. Il ramo d’ulivo ad attori e sceneggiatori Usa inlo porge dall’Audio-Visual Producers Summit in corso a Trieste Tony, presidente e ad diEntertainment. Intervendo in uno dei panel del summit insieme a Tarak Ben Ammar, Owner di EagleEntertainment,ha annunciato: “In Italia ...