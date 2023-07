Schlein sostituisce Cuperlo con Zingaretti alla guida della Fondazione Pd Fonti dem | “Nessuna cacciata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Via Gianni, dentro Nicola. La segretaria Ellyha deciso l’avvicendamentodel Partito Democratico, prevista dall’articolo 35 dello Statuto. Nella testa di, il progetto voluto proprio danel 2019 e da allora affidato allo stessodeve cambiare volto, diventando “uno strumento comune di ricerca – così come già avviene in tutti i partiti europei – e di rafforzamentonostra identità, apertocollaborazione con altri centri studi“. In altre parole, l’obiettivo è far aderire laPddei partiti Pse, la Feps. La scelta di ...