Schlein silura Cuperlo e piazza Zingaretti alla Fondazione Pd Monta la fronda interna

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) «? Io non lo sapevo, l’ho saputo dai comunicati»: non nasconde il fastidio Simona Malpezzi, rispondendodomanda se la decisione della segretaria Ellydi sostituire Giannicon Nicolaguida dellaPd fosse stata condivisa.fatto fuori dPd senza informare la dirigenza Un avvicendamento mal digerito da tanti all’interno del Partito democratico e che sando: Come rivela Repubblica, «ieri non ha voluto commentare, ma chi lo conosce bene racconta che è rimasto stupito, che insomma avrebbe voluto proseguire. E nelle chat dem, da sinistra, fra i sostenitori del deputato triestino, ultimo segretario della ...