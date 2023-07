"In questi anni - afferma la segretaria del PD, Elly- grazie al grande impegno di Gianni Cuperlo, è stata garantita un'attività costante nell'iniziativa di ricerca e formazione. Ora, con l'...Sul fronte opposto, la segretaria del Pd Ellyha invece scelto di essere in via D'Amelio: "... pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera a cui sempre più spessole sue ...Da tempo la celebre conduttrice di Forumal web i suoi affondi al sindaco di Roma. Nel suo ...e Gualtieri, la sfuriata di Rita Dalla Chiesa li travolge così Lo sfogo non è passato ...

Schlein affida a Zingaretti la presidenza della fondazione del Pd Globalist.it

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiesto a Nicola Zingaretti di coordinare il lavoro per strutturare e presiedere la Fondazione Nazionale del Partito Democratico ..."È stato seguace di Pannella (anche Capezzone lo è stato, e anche la Roccella) e di Craxi (c’è proprio da vantarsi)" ...