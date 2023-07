Scherma | Mondiali 2023 | gli italiani in gara giorno per giorno Calendario | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dal 22 luglio al 30 luglio andranno in scena a Milano, nella splendida cornice del MiCo, i Campionatidi. Come sempre c’è grandissima attesa intorno alla Nazionale Italiana, attesa resa inevitabilmente ancora più grande dalla manifestazione ospitata tra le mura di casa propria. Oltre ai prestigiosissimi titoli iridati, l’appuntamento milanese sarà un passaggio fondamentale in chiave Giochi Olimpici. La rassegna iridata assegnerà infatti punti importantissimi nel cammino verso la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Soprattutto le gare a squadre saranno fondamentali, con iche sono lache hanno il coefficiente più alto per il ranking olimpico. Azzurri che avranno ambizioni sostanzialmente in ogni arma e con entrambi i sessi, specialmente dopo il Mondiale dello ...