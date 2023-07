Scherma | Federico Vismara | “La squadra è unita | giocare in casa emozione unica”

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Siamo allenatissimi e c’è grande coesione, laè compatta”. Queste le parole di, spadista azzurro e vicecampione europeo individuale nella spada, ottavo nel ranking internazionale, presente al taglio del nastro dei Campionati del mondo di, in programma dal 22 al 30 luglio a Milano. “Gli obiettivi? Come Italia, la mission è sempre quella di cercare di vincere, anche se questo è uno sport non pronosticabile. Da lombardo e ancor prima da milanese sarà sicuramente una grande”. SportFace.

Nel maschile, i recenti Europei hanno detto che Davide Di Veroli e Vismara non temono rivali: la doppietta oro - argento nella finalissima (15 - 14 il punteggio) é la cartolina di

Saranno 27 gli azzurri che saliranno sulle pedane dell''Allianz MiCo' di Milano per la 69esima edizione del Campionato mondiale assoluto di scherma