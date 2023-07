Scarichi fognari in mare a Portici | Portoghese | “Aspettiamo la rimozione di questo scempio”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale di, Francesco, denuncia lo scarico illegale di liquami nell’area marina dell’alveo di Volla, tra Posillipo ed Ercolano, e richiede azioni immediate per risolveregrave problema ambientale. Da sempre attento alle problematiche della sua città, il consigliere comunaleha rilevato la presenza di uno scaricoo non autorizzato che riversa direttamente liquami infenomeno rappresenta un grave pericolo per l’ecosistema marino e la salute pubblica, oltre a violare le normative ambientali vigenti. “Finalmente il problema si sta per risolvere”, afferma il consigliere. “Grazie all’impegno delle autorità competenti e ai finanziamenti ottenuti ...

... la scala del civico 20 di via Folloni da mercoledì 19 luglio è senza elettricità e senza. I 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 23 locati, non sono pertanto ...Scempio al Rione Poverelli di Torre Annunziata .otturati, escrementi in strada e infiltrazioni anche negli appartamenti . Uno scenario da incubo che ha innescato immediatamente una protesta tra i residenti del quartiere, arrivati ...I lavori prevedono il recupero di quattropresenti nella frazione, che ancora recapitano i reflui civili senza trattamento nei vicini corsi d'acqua. Due deglioggetto dei ...

Scarichi fognari in mare a Portici, Portoghese: "Aspettiamo la ... anteprima24.it

Scempio al Rione Poverelli di Torre Annunziata. Scarichi fognari otturati, escrementi in strada e infiltrazioni anche negli appartamenti. Uno scenario da incubo che ha innescato immediatamente una pro ...Ha avuto luogo in piazza Beccadelli a Palermo un sit-in cittadino del comitato "Il Mare di Sferracavallo" per discutere sulla presenza di reflui e liquami nel golfo nella zona "Gli Scivoli". Condiviso ...