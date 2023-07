Saviano insulta Salvini | “Ministro della Mala Vita” Il centrodestra | “Incompatibile con la Rai”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Finirà in Vigilanza Rai l’ultimo scomposto attacco di Robertoa un membro del governo, Matteo, e ai parlamentari definiti “suoi sodali” e descritti come appartenenti a “bande”. Lo scrittore, infatti, è in forze al servizio pubblico, con Insider, che secondo i palinsesti dovrebbe tornare in onda a novembre. Ora, però, si pone un problema: è ammissibile che un programmatv pubblica sia affidato a una persona che si scaglia in questo modo contro une contro i membri del Parlamento? “Le parole dicontro il governo vanno ben oltre la critica. Si tratta di insulti con parole inaccettabili nel merito e nei toni gravissime incompatibili con il servizio pubblico”, ha detto la vicepresidenteVigilanza Rai, Augusta Montaruli, spiegando che “ci ...