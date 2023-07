(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – "Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire?". Roberto, ieri all'attacco di Matteo Salvini per un post del ministro su Carola Rackete, finisce oggi nel mirino della maggioranza che – dopo il tweet dello scrittore – protesta e chiede l'intervento dei vertici Rai per fermare il suo ritorno sulla tv di Stato a novembre in prima serata con 'Insider'. A chiederne lo stop, sono in prima filad'Italia, con deputati e senatori componenti della Vigilianza Rai. “Ha definito Salvini ministro della malavita e ora sta perunin Rai. Le parole indecenti dilo rendono del tutto incompatibile a poteruna trasmissione sulla tv di Stato, c’è un limite che non può essere ...

... credo che sia più che doverosa una riflessione sull'opportunità di confermare la presenza diin Rai'. Lo dichiara in una nota il deputato did'Italia Francesco Filini, capogruppo di ...Roma, 21 lug.dItalia contro Roberto, il cui programma Insider e' stato confermato dalla Rai. Ieri in un tweet lo scrittore aveva definito Matteo Salvini Ministro della Mala Vita. Le parole di ...Roma, 21 lug.dItalia contro Roberto, il cui programma Insider e' stato confermato dalla Rai. Ieri in un tweet lo scrittore aveva definito Matteo Salvini Ministro della Mala Vita. Le parole di ...

Saviano, Fratelli d'Italia e Lega: "Non può condurre programma in Rai" Adnkronos

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Basta con una Rai che fa 'figli e figliastri', dove si dice 'no' a Filippo Facci e 'sí' a Roberto Saviano, che non perde occasione per insultare e infangare le istituzioni ...(Adnkronos) – “Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire”. Roberto Saviano, ieri all’attacco di Matteo Salvini per un post del ministro su Carola Rackete, fi ...