Saviano contro Salvini E la destra attacca | fuori dalla Rai

(Di venerdì 21 luglio 2023) Robertotorna a definire«Ministro della Mala Vita» e il leghista ribatte: «Altro insulto, altra querela». Mentre lachiede in coro di cancellare Insider, il programma che first appeared on il manifesto.

Le parole diil Governo vanno ben oltre la critica. Si tratta di insulti con parole inaccettabili nel merito e nei toni gravissime, incompatibili con il servizio pubblico'. Mentre il ..., che è già sotto processo per aver insultato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... Una disparitàcui si scaglia tutto il centrodestra. "Le sue parole 'ministro della mala vita' ...Quanto pubblicato da Gassmann, però, è finito nel mirino degli utenti che, sui social, hanno iniziato a puntargli il dito. "Salvini sciacallo".ricomincia con il clima d'odio: l'ultima ...

Saviano sotto accusa per un tweet contro Salvini: "Non può condurre un programma sulla Rai" Today.it

All'indomani di un tweet in cui ha definito il leader della Lega Matteo Salvini "ministro della malavita", attaccandolo sul caso di ...Il centrodestra parte all'attacco contro il doppiopesismo dei vertici Rai nei casi Saviano e Facci. Il leghista Candiani non ha dubbi: "Il suo programma non deve andare in onda" ...