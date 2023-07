Saviano attacca Salvini sui social dopo un post su Carola Rackete | il centrodestra insorge | “Via dalla Rai” E il ministro annuncia querele

(Di venerdì 21 luglio 2023) I guai in casa Rai sembrano non finire mai.il terremoto causato dal “caso Facci”, il cui programma è stato cancellatole polemiche sollevate dall’opposizioni per le frasi sulla ragazza che ha accusato il figlio di Ignazio La Russa di stupro, ora è la maggioranza a chiedere la cancellazione di un nome dal palinsesto, quello di Robertoche da novembre dovrebbe tornare su Rai3 con una nuova edizione di Insider, faccia a faccia con il crimine. Lo scrittore ha infattito Matteovia Twitter, definendolo di nuovo “della mala vita” e sollevando le polemiche di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A innescare l’ennesimo scontro trae ildelle infrastrutture è uno “scambio”...

In un tweet postato il 20 luglio, RobertoSalvini per le sue frasi contro Carola Rackete , candidata alla Europee del 2024 con la sinistra tedesca: " Ma quando passerà al Ministro ...ROMA. Nuovo scontro tra Salvini e. Carola Rackete annuncia la sua candidatura alle elezioni europee, vero fumo negli occhi per il ministro che, in sua difesa interviene lo scrittore con toni perentori. Lo scontro sul ...Per un caso Facci che si chiude, con la disdetta del contratto Rai preteso dalle opposizioni, un altro se ne apre, stavolta a parti invertite. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Saviano attacca Salvini: "Ministro della Mala Vita". Il centrodestra ... LA NOTIZIA

La destra attacca Roberto Saviano per un tweet contro Salvini e chiede alla Rai di non affidare allo scrittore la conduzione di un programma ...“Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire”. Un nuovo attacco di Roberto Saviano a Matteo Salvini ha scatenato le proteste della maggioranza, che ha chiesto ...