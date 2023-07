(Di venerdì 21 luglio 2023) Il centrodestra parte all'attacco contro il doppiopesismo dei vertici Rai nei casie Facci. Il leghista Candiani non ha dubbi: "Il suonon deve andare in onda"

... Lucia Annunziata, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Giovanni Floris, Roberto, Fabio Volo, ... Iramagli Stati Uniti e sta per comprare casa nel quartiere esclusivo di Brickell a Miami, e Rkomi ......successo di ' Romanzo Criminale ' e della serie ispirata al libro best - seller di Roberto, ... Palmieri è un poliziotto che nonle armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. ...Via Giuseppi e avanti un altro, anzi un'altra No, e ancora presto per pensionar Conte ma Grillo che non lo ha mai amato loancora di meno, i parlamentari che perdi salvare le loro ...

"Saviano ama provocare. Il suo programma va cancellato" ilGiornale.it

Roberto Saviano versus Matteo Salvini. La diatriba tra lo scrittore napoletano e il leader del Carroccio sembra non avere mai fine. Il vicepremier ha annunciato di voler portare in tribunale l’autore ...