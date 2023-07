(Di venerdì 21 luglio 2023) Primo indizio: è diventata la prima calciatrice straniera a entrare nella mitica ‘Cantera’ del Barcellona, società con cui ha firmato un contratto fino al 2025. La Masia, famosa struttura di formazione del vivaio del club catalano, l’ha accolta a braccia aperte lo scorso mese di gennaio. Infatti, i blaugrana stavano solo aspettando che compiesse 16 anni, età che le permettesse legalmente di avere un contratto professionistico a tutti gli effetti. Secondo indizio: per gli imminentidida disputarsi in Australia e Nuova Zelanda, la CT Milena Bertolini ha deciso di convocare diverse giovani lasciando a casa alcune veterane del gruppo. Finora, non vi era mai stato nessun precedente in Nazionale senior di una convocazione ad appena 16 anni. Con lei è appena successo: stiamo parlando ovviamente di ...

"Saranno Campioni": Giulia Dragoni, il giovane talento del calcio femminile italiano vola ai Mondiali

