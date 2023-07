Saperecoop | i percorsi di educazione al consumo consapevole che piacciono a studenti e insegnanti

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Oltre 14.460 alunni e 1.987coinvolti per 629 classi: cresce l’interesse del mondo della scuola per i progetti extracurricolari di Coop Lombardia. Ed è in arrivo la nuova guida per l’anno scolastico 2023/2024 con tantre nuove attività