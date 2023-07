Sanremo 2024 | Al Bano stronca Romina Power | cosa ha detto

(Di venerdì 21 luglio 2023) News Tv. Al. In un’intervista rilasciata all’AdnKronos, AlCarrisi ha parlato del Festival di. “Ho la sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata“, ha dichiarato l’artista. Alha poito l’ex moglie. (Continua…) Leggi anche: “Verissimo”, la confessione di Alsulla figlia Ylenia mette i brividi Leggi anche: AlCarrisi, la straziante rivelazione è un colpo al cuore per tutti Alha già pronto un brano perIl cantante di Cellino San Marco ha dichiarato di essere affetto da “sanremite acuta”. L’artista non riesce a stare senza ...

...il vincitore del premio per la critica di2021 Willie Peyote e, per il concerto dialogico ...dell'arte per conoscere e raccontare i luoghi e nuove idee e raccomandazioni per l'edizione......artisti si sarebbero esibiti - racconta Moreno Zoli del movimento Forlì si slega - verso il, ...accompagnato dall'hashtag #facciamorumoreperpatrick e ispirato alla sua canzone vincitrice di... il vincitore del premio per la critica di2021 Willie Peyote e, per il concerto dialogico ...dell'arte per conoscere e raccontare i luoghi e nuove idee e raccomandazioni per l'edizione...Albano Carrisi vuole tornare al Festival di Sanremo, ma questa volta senza Romina Power. Ecco cosa ha riferito il cantante di Cellino San Marco. Albano Carrisi, famoso cantante italiano dalla fama int ...Ad Al Bano il ruolo di ’super ospite’ al Festival di Sanremo non basta. Dopo essere stato accolto nella scorsa edizione, al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, come un ‘divo’ della musica, il ...