Sangiuliano è sempre in Campania | ha già cominciato la campagna elettorale per la Regione Il Fatto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il ministro della Cultura Gennaroin. Secondo ilquotidiano perché sta preparando la sua candidatura tra due anni alla. Un nastro a Pompei, un festival a Positano, una lectio magistralis a Napoli. Il ministro della Cultura Gennaroè particolarmente attivo nella “sua”, dove è richiestissimo a inaugurazioni e cerimonie varie. Il tutto sta però assumendo contorni grotteschi: ogni quattro-cinque giorniha qualcosa da celebrare nella terra in cui è candidato in pectore del centrodestra alle prossime Regionali (mancano un paio d’anni, ma i partiti si stanno già organizzando), sponsorizzato soprattutto da Fratelli d’italia. Ergo: le attività legate al ...

Un giudizio non meno severo meritano coloro che giudicano un libro, o un articolo, isolando una frase oppure badando solo al titolo che di necessità noncoglie l'intera essenza di ciò che ...Rimaniaggiornato suPROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Il nome di Pietrangelo Buttafuoco è dato ormaipiù certo per il rinnovo della presidenza della Biennale di Venezia. Secondo il Giornale dell'... in primis del ministro Gennaro, ma ...

C'è il sì al piano per salvare il Maggio: Sangiuliano convoca Nardella e Giani Corriere Fiorentino

A cinque giorni dall’ultimo istante disponibile per attivare la richiesta di cassa integrazione per i lavoratori del Maggio, il Ministero ha ottenuto il parere favorevole al salvataggio del Teatro ...Difensore, classe 2004, Nobile è cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria con cui ha disputato tutti i campionati giovanili dall’Under 14 alla Primavera. Poi l’esperienza prima al Sant’Angelo ...