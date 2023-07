Sandro Ruotolo a TPI | “Rai3 non esiste più | la destra si sta mangiando la tv di Stato”

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023), cosa succede a viale Mazzini? «Semplice. Lasta occupando militarmente la Rai». Come? «Inventando un decreto legge per far fuori il direttore del San Carlo e dare il suo posto a Fuortes. Orrore ad personam». E poi?«Via Annunziata, Gramellin, Berlinguer, Fazio… Via tutti». Loro dicono: anche la “tua” Rai era lottizzata.«Io non faccio l’elogio acritico del passato. Ma c’era pluralismo e la gente lo vedeva». Mentre ora?«Sono passati come carri armati, decapitando chiunque non la pensasse come loro.nonpiù. Esistono capi del Day time, del Prime time e dell’approfondimento giornalistico…». Tradotto?«Con tre poltrone hanno preso tutto il cocuzzaro!»., 68 anni, volto cardine del nuovo Pd. Cugino di Silvia, vittima innocente della Camorra nel 1997, ...