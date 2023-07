San Gimignano | bimbo di 1 anno in arresto cardiaco Il nonno lo salva guidato al telefono dal 118

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'incredibile storia del-eroe di San: tanto sangue freddo e una straordinaria concentrazione per riuscire a seguire le istruzioni telefoniche del 118

Un bambino di un anno è sopravvissuto a un arresto cardiaco grazie al nonno che, per l'occasione, ha vestito i panni del supereroe. Un vero miracolo quello avvenuto giovedì 20 luglio a, vicino Siena: l'uomo, in collaborazione con infermiera e operatrice tecnica , è riuscito a salvare la vita del nipote praticando le operazioni di rianimazione cardiopolmonare , guidato ...È successo la sera del 20 luglio, poco dopo le 19, a Monteoliveto , una frazione di, nel senese. A rendere nota la vicenda l'Azienda sanitaria Toscana sud est. La storia a lieto fine Il ...Quando lo spirito di collaborazione è vitale. È la sostanza degli avvenimenti accaduti ieri a Monteoliveto, una frazione di, che ha visto protagonisti un bambino di quasi due anni, il nonno e un'operatrice della Centrale del 118 di Siena - Grosseto. Sono quasi le 7 della sera quando da casa una coppia di ...

