Sampdoria | l'Inter potrebbe tornare su Audero

...15 Milan - Atalanta 0 - 4 15:20 Juventus - Parma 1 - 0 16:25 Bromm - Helsinki 2 - 0 17:301 - 0 Stadio Rizzo 14:15 Monza - Torino 1 - 1 (vittoria Monza d.c.r.) 15:20 Chievo - ...Il Messaggero scrive che la trattativa trae Bayern per Sommer si è arenata sulla clausola ... Si tratta di Audero della. Ma hanno anche fatto un tentativo per De Gea, offrendo allo ...08:38 21 Luglio Calciomercato InterL'non ha ancora trovato la quadra per Sommer nei discorsi ... I dirigenti nerazzurri per la porta valutano anche il profilo di Audero, in uscita alla. ...Continuano le notizie di Calciomercato in casa Sampdoria, mentre l'Inter si avvicina a Sommer continua a pensare a Emil Audero che piace anche alla Lazio. La S ...Lutto nel mondo del calcio: Luis Suarez, ex calciatore della Sampdoria, è mancato all’età di 88 anni dopo una breve malattia Si è spento oggi, all’età di 88 anni, Luis Suarez, dopo una breve malattia.