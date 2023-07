Samantha De Grenet rimane in accappatoio | fan in estasi

Tra gli ultimi casi ricordiamo il furto nella casa di Roma diDe, dove i ladri si sono introdotti nell'abitazione attraverso la canna fumaria di un ristorante. Il bottino ammontava ...L'ex gieffina Guendalina Tavassi ha scritto:De, spesso ospite di Pomeriggio 5 , ha dichiarato: "Non sempre e non tutte le storie d' amore finiscono bene e questo può accadere anche ...Spazio anche per il pensiero diDe, spesso ospite dei salotti di Barbara d'Urso : Non sempre e non tutte le storie d' amore finiscono bene e questo può accadere anche nei rapporti di ...

Ladri acrobati svaligiano la casa di Samantha De Grenet, il colpo ai ... Open

Samantha De Grenet ha fatto parlare di sé grazie all'ennesimo scatto. I social per via delle sue forme sinuose sono andati su di giri.Furto nella villa dell'ex campione di Formula Uno Emerson Fittipaldi nei pressi del lago di Garda: portati via Rolex e monili in oro ...