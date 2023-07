Salvini querela Saviano per gli insulti E scatta l' insurrezione sul programma in Rai

(Di venerdì 21 luglio 2023) All'indomani di un tweet in cui ha definito il leader della Lega Matteo"ministro della malavita", attaccandolo sul caso di Carola Rackete, è bufera su Roberto. Il giornalista finisce al centro delle critiche soprattutto dei parlamentari di Fratelli d'Italia e Forza Italia membri della Vigilanza Rai, che chiedono che venga cancellato dalla tv di Stato il suo'Insider'. Ed è quasi automatico, dal punto di vista della maggioranza, il paragone con la vicenda di Filippo Facci, escluso dalla Rai per una frase in un suo articolo sulla vicenda che coinvolge il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ora FdI afferma che anche il 'caso' sarà portato in Vigilanza, mentreannuncia: "Per il signorio sarei il ...

... ostaggio della sua, mentre lui accampa scuse pur di non venire in tribunale a dare conto delle sue continue e ripetute falsificazioni della realtà.mente come respira lo ..."Altro insulto e altro odio Altra", ha scritto, che ha incassato il sostegno della maggioranza e richieste di conseguenze professionali in Rai per Saviano. Ancora fresco è il "caso ...Altro insulto e altro odio Altrapic.twitter.com/vMjJynMc3S Matteo(@matteosalvinimi) July 21, 2023 Gianluca Caramanna , deputato di Fratelli d'Italia e componente della ...

Saviano, bufera sulla presenza in Rai dopo il tweet contro Salvini. E il ministro lo querela Corriere della Sera

All'indomani di un tweet in cui ha definito il leader della Lega Matteo Salvini "ministro della malavita", attaccandolo sul caso di Carola Rackete, è bufera ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...