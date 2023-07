Salta Rogerio allo Spartak | l’agente | “il Sassuolo non tratta coi russi”

(Di venerdì 21 luglio 2023) E’ in corso un braccio di ferro tra ildel calciatore, dopo il mancato accordo per il passaggio del brasilianoMosca. Secondo quanto riferito dalVinicius Prattes, il motivo sarebbe da ricercarsi nella mancata volontà del gruppo Mapei, proprierario del, dire con laa. Loavrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro, ma senza trovare risposta dal club neroverde. Lo stesso Prattes fa riferimento ad unativa “iniziata due settimane fa. Trovata l’intesa. il Gruppo Mapei ci ha comunicato dopo quindici giorni che non avrebbe accettato dire con i. Dovevano avvertire subito. E’ ...

Contrasto frae Rebic, il croatoil brasiliano che lo trattiene, Rebic si libera sbracciando. Giua fischia una punizione per il Sassuolo e mostra il giallo a Rebic. A mio avviso questa ...... il francesecon il braccio un po' largo ma al Var segnalano che è tutto regolare. Fa discutere il cartellino giallo a Rebic per la sbracciata ai danni di. Sembra giusta la decisione ...... Soppy serve Lookman, cheErlic e batte Consigli . Il Sassuolo reagisce e con due tiri da fuori fa paura ai nerazzurri: primasfiora la traversa, successivamente Berardi la colpisce in ...

SASSUOLO, SALTA ROGERIO ALLO SPARTAK MOSCA - Sportmediaset Sport Mediaset

In corso un braccio di ferro tra il Sassuolo e l'agente del terzino brasiliano Rogerio, dopo la mancata intesa per il trasferimento del giocatore allo Spartak Mosca. (ANSA) ...Il Torino rimane la favorita per aggiudicarsi le prestazioni di Josh Doig, ma intanto nella trattativa si inserisce il Sassuolo: possibile intrigo di mercato ...