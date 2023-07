Salario minimo | Schlein | ' nel governo c' è chi parla con disprezzo di lavoro povero' **

La segretaria del Pd: 'Son passati da prima gli italiani a prima gli sfruttatori, evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione, l'articolo 36, perché non si può tenere insieme lavoro e ...Lo scrive su Twitter Davide Faraone , deputato di Italia Viva, a proposito delle dichiarazioni del ministro per la Protezione civile sul. ' L'assistenzialismo è la pretesa di percepire ...Serracchiani: "Cosa aspetta Meloni a dire di sì alla proposta delle opposizioni invece di affossarla". Il Partito Democratico torna ad attaccare il governo Meloni sul. 'Mettiamo in fila questi dati: il 57% degli italiani è pessimista sulla propria situazione economica, rispetto a giugno sono aumentate l'inflazione e il caro prezzi, diminuiscono i ...

Perché il salario minimo non c'entra nulla con l'Urss Pagella Politica

Cesena, 21 lug. (askanews) - "Sul salario minimo anche oggi abbiamo sentito delle parole sprezzanti da parte di chi governa questo paese nei confronti di quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavora ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Vorrei dire al ministro Nello Musumeci che scambiare la richiesta di un salario giustamente commisurato al lavoro svolto, con l’assistenzialismo, è una grandissima corbell ...