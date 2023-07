Salario minimo | Magi | ' attacchi destra per evitare confronto parlamentare'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Tajani ieri, Musumeci oggi: glisconsiderati dellaalsono fuori dalla realtà e banalizzano un tema che in tantissimi altri Paesi europei e del G7 è realtà. Più che un dibattito sul merito, questisono il segno di unapriva di argomenti sul lavoro che cerca diilin Parlamento sul". Lo dichiara Riccardo, segretario e deputato di +Europa.

Le opposizioni hanno presentato una proposta comune diseria e dettagliata. Se il Governo ha idee diverse su come affrontare la povertà lavorativa le ascolteremo con attenzione'. Così ...Si migliora leggermente invece il Movimento 5 Stelle , con i pentastellati che assieme al Pd adesso stanno portando avanti in Parlamento la battaglia comune per il, un tema che ...Scontro a distanza tra il ministro Nello Musumeci e la segretaria del Pd Elly Schlein . 'Ilcome dice la leader del Pd, è anche una risposta alla mafia Io credo che sia una risposta il lavoro, basta con questo assistenzialismo' ha detto il ministro alla Protezione civile ...

Bufera sul ministro Musumeci, che durante un evento ha detto che il salario minimo è "assistenzialismo". Schlein lo attacca: "La destra è passata da prima gli italiani a prima gli sfruttatori". Conte: ...