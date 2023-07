Salario minimo | Lepore Pd | ' Musumeci abituato a commentare piuttosto che fare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Penso che se ognuno in questo Paese facesse bene quello che è chiamato anelle istituzioni già saremmo molto avanti. Mi sorprende e mi lascia perplesso che il ministro della Protezione civile,, parli die che si metta apolitica anche perché da quando è stato nominato parla un po' di tutto. Si è occupato anche di Emilia Romagna dicendo molte castronerie, forsea una modalità delle istituzioni in cui si commenta più che". Così Matteo, sindaco di Bologna in quota Partito democratico, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.