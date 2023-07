Salario minimo | Conte | “I ministri di Giorgia Meloni hanno perso il contatto con la realtà”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Altro giorno, altra perla deidel sempre più imbarazzante Governo. Oggi tocca al Ministro Musumeci parlare a vanvera. Sulha affermato: “Credo che la risposta sia il lavoro. Basta con questo assistenzialismo”. È chiaro? Idinon sanno nemmeno che chi chiede illavora da mattina a sera: non chiede di essere assistito, ma semplicemente pretende di essere pagato il giusto, non 3 o 4 euro l’ora. Sonochegiurato sulla Costituzione ma non l’letta. Che ilsia equo e dignitoso lo prescrive l’art. 36 della nostra Carta costituzionale. Le forze di questa maggioranza ...