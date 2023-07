Sabrina Ferilli furiosa in TV | c’è lo zampino di Maria De Filippi

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 luglio 2023) Siamo nel pieno dell’estate ma c’è chi è già tornato al lavoro negli studi televisivi. Le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales hanno preso il via proprio questa settimana e, come sempre, non mancano le “talpe” che lasciano trapelare delle succose anticipazioni. Le prime riguardano in particolare la splendidache, a quanto pare, ha già dovuto fare i conti con qualche momento di tensione. L’attrice si sarebbe infuriata (e parecchio), tutto per “colpa” diDeDe, lite a “Tu Sì Que Vales” Ormai la presenza dia Tu Sì Que Vales è una certezza, lei che con la sua innegabile bellezza riesce a illuminare l’intero studio ma che, ...