È preoccupante notare che circa il 90% dei passeggeri pizzicati conha dichiarato di non essere consapevole dei divieti e dell'impatto ambientale causato dalla raccolta. Photo: ...... trae ciottoli, prelevati dalle spiagge del Sud Sardegna. Lo rende noto l'associazione "Sardegnae depredata" che, come negli scorsi anni, ha iniziato sui social una campagna di ...Leggi Anche Spedisce lain Sardegna a casa, ma il pacco torna indietro: multato turista tedesco Quest'ultima ha iniziato sui social una campagna di informazione per ricordare a turisti e residenti che è vietato ...

Sabbia rubata in Sardegna: l'enorme danno ambientale provocato da questo comportamento sbagliato leggo.it

Il furto di sabbia, conchiglie e ciottoli è una pratica ancora diffusa tra i turisti che visitano le spiagge. Tuttavia, questa condotta è sbagliata sotto molti aspetti, tanto che ...Da una associazione sarda arriva la prima denuncia di sequestro di sabbia rubata ma perchè accade e soprattutto perchè è un reato