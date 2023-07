Russia | il blogger nazionalista Girkin compare in tribunale

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'ex comandante separatista in Ucraina emilitareIgor, critico con la leadership russa, è comparso in undi Mosca., noto anche come Igor Strelkov, ha ...

Milano, 21 lug. (askanews) – L’ex comandante separatista in Ucraina e blogger militare nazionalista Igor Girkin, critico con la leadership russa, è comparso in un tribunale di Mosca. Girkin, noto ...Finora centinaia di oppositori in Russia erano stati condannati per “discredito delle forze armate russe”, mente i nazionalisti e i cosiddetti “blogger Zeta” avevano goduto di una tacita immunità. Non ...