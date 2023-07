Russia | Cia | “Putin apostolo della vendetta | su Prigozhin prende tempo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le parole del direttore William Burns, secondo il quale da Mosca non ci sarebbe alcun segnale di preparativi di Mosca all'uso di armi nucleari contro l'Ucraina Il presidente russo Vladimirsta cercando di guadagnarementre cerca di capire come comportarsi con Yevgeny. Lo afferma il direttoreCia William Burns, secondo cui l’ammutinamento del capo del Gruppo Wagner, un mese fa, ha messo in luce significative debolezze nel sistema di potere cheha costruito. Parlando all’Aspen Security Forum, Burns ha detto che il leader russo potrebbe ancora chiederecontro. “Quello a cui stiamo assistendo è una danza molto complicata”, ha aggiunto. È probabile chestia cercando di guadagnare ...

Sul fronte della guerra, invece, la Cia non vede alcun segnale dei preparativi della Russia all'uso di armi nucleari in Ucraina. "Oggi non vediamo alcun preparativo concreto per il potenziale uso di armi nucleari"

