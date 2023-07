Russia | arrestato nazionalista Girkin | aveva criticato errori Putin in Ucraina

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – E' statoa Mosca Igor, ungrande sostenitore della guerra inche nei suoi seguitissimi socialVladimire i suoinella conduzione del conflitto. Secondo quanto riferiscono media russi e la moglie su Telegram,è stato prelevato oggi da agenti della sicurezza nella sua casa e incriminato per "attività estremiste". Ex agente del Kgb,ha avuto un ruolo nell'annessione della Crimea e poi ha avuto il ruolo di ministro della Difesa della Repubblica filorussa di Donetsk, ed è stato condannato dalla magistratura olandese per l'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines, in cui morirono 298 persone. Noto anche con il nome di ...