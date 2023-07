Russia | arrestato il nazionalista Strelkov

Il signore della guerra russo Igor Strelkov (vero nome: Girkin) è statodalle forze dell'ordine e prelevato dalla sua abitazione a Mosca. Strelkov non è un uomo ...sostenute dallanell'......la lettera apostolica Dominus ac Redemptor con la quale scioglie la Compagnia di Gesù 1774 "...fa richiesta di amministrazione controllata per evitare la bancarotta 2008 " Vienea ...... quando veniva definito un lago sovietico , ma secondo gli esperti lafino all'inizio del ... Leggi Ancheun militare statunitense in Corea del Nord. Pentagono: 'Ha passato ...

Russia, arrestato per “estremismo” il nazionalista Girkin “Strelkov” la Repubblica

Finora centinaia di oppositori in Russia erano stati condannati per “discredito delle forze armate russe”, mente i nazionalisti e i cosiddetti “blogger Zeta” avevano goduto di una tacita immunità. Non ...L'ex colonnello Igor Girkin è stato prelevato intorno a mezzogiorno dal suo appartamento. Sul suo conto penderebbe l'accusa di estremismo ...