Rudi Garcia rivoluziona l’attacco del Napoli a Dimaro | duo inedito in campo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Durante una recente partitella a, l’allenatore del, ha deciso di lanciare un tandem offensivo. Dopo la roboante vittoria per 6-1 contro l’Anaune nell’amichevole di ieri, la squadra azzurra si è subito rimessa al lavoro, preparandosi per una nuova stagione ricca di impegni, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Durante la sessione di allenamento mattutina, il tecnicoha schierato una coppia d’attacco insolita, composta dal nigeriano Victor Osimhen e dall’argentino Giovanni Simeone. Un’indicazione per il futuro o solo un esperimento tattico momentaneo? Va sottolineato che Victor Osimhen e Giovanni Simeone sono entrambi attaccanti centrali, e in passato hanno avuto l’opportunità di giocare insieme solo in brevi ...

