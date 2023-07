(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo (SA) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di. I fatti risalgono alla notte dello scorso 8 maggio allorquando ifermati si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, di furto aggravato ed incendio in danno di un Istituto scolastico di Capaccio Scalo. Gli indagati, forzando una grata in ferro, si sarebbero dapprima introdotti nelle aule dellaper impossessarsi di, per poi accedere alla palestra danneggiandola volutamente a seguito di un incendio appiccato agli arredi. Le ...

Rubano materiale informatico in una scuola, arrestati quattro minori anteprima24.it

È accaduto a Capaccio Scalo, nella provincia di Salerno: nei confronti dei quattro minori è scattato l'obbligo di permanenza in casa ...