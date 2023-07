Roma | si scalda l'asse con il PSG | non solo Renato Sanches

(Di venerdì 21 luglio 2023) Laha cinque centrocampisti, ne serve ancora uno per completare il reparto, come da richiesta di José Mourinho. Può presto...

Su tutte ladi Mourinho, che lo preferirebbe a Scamacca. Anche per questo, nonostante Inzaghi ... Lo stesso Scamacca e Beto sono altre due alternative, ma nessunail cuore interista. Inter, ...Altra occasione per laall'80', calcio d'angolo battuto da Dybala, colpo di testa di Ibanez che si libera bene della marcatura ma non riesce a centrare lo specchio della porta. La seconda ...Sapere che un'intera città, come Bologna lo sta aspettando, "miil cuore - sottolinea Zaki - ... A partire dal governo die l'ambasciata italiana tutta, i delegati diplomatici che sono stati ...

Roma, un’altra vittoria: Latina ko 6-0. Dybala illumina, Belotti scalda i motori ForzaRoma.info

I giallorossi superano la squadra laziale grazie ad un super Paulo: doppietta e assist per la Joya. Domani la partenza per il Portogallo Daniele Aloisi Collaboratore La Roma vince anche la seconda ami ...Dopo il recente arrivo di Taty Castellanos, la Lazio è alla ricerca di un vertice basso, un difensore, un esterno e una mezzala. Si scalda la pista che porta a Gustav Isaksen, esterno del Midtjylland ...