Roma | Schlein | ‘inaccettabile aggressione a ferroviere’

"Trovo sconcertante l'ennesimo episodio di violenza contro il personale dei servizi pubblici essenziali: l'ultimo caso è quello di un gruppo di ragazzi che hanno malmenato un ferroviere del treno per Fiumicino mandandolo in ospedale e che poi, secondo quanto riportato dai quotidiani, dopo essere stati identificati e denunciati, si sarebbero tranquillamente imbarcati per le Canarie". Lo dice Elly. "La sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta, un fenomeno che investe da tempo in particolare gli operatori del settore dei trasporti e della sanità. Non è più tollerabile che chi compie il proprio dovere rischi l'incolumità fisica. Chiediamo al governo di affrontare con determinazione quella che sta diventando una vera e propria emergenza", conclude.