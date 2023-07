Roma | Pd | ' ennesima violenza a personale | governo garantisca sicurezza'

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) - "Esprimiamo solidarietà e vicinanza al ferroviere aggredito lungo la tratta-Aeroporto di Fiumicino, l'vittima dei numerosi casi difisica e verbale nei confronti deldi frontline dei trasporti registrati quest'anno da nord a sud del Paese". Così i deputati del Partito democratico Andrea Casu, Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut. "Già un mese fa come gruppo del Pd alla Camera abbiamo interrogato il ministro Salvini in merito alle continue aggressioni ai danni delin servizio nel trasporto pubblico locale, senza però avere ricevuto alcuna risposta - continuano gli esponenti dem -. Le organizzazioni sindacali da tempo chiedono interventi mirati per affrontare quella che è diventata una ...

L'Tac avrebbe rivelato ischemie cerebrali ma, incredibilmente, nessuna metastasi al cervello. Un risultato sconvolgente, opposto a quello che ha portato alla scelta della terapia. Due giorni ...Hanno malmenato un capotreno con calci e pugni, spedendolo in ospedale. Poi sono subito partiti per Tenerife, come se nulla fosse accaduto. L'aggressione al personale ferroviario ha il sapore della beffa, perché i protagonisti della violenza, 6 ragazzi italiani, una volta identificati e denunciati dalla Polaria, sono stati lasciati ...Cos'è successo Purtroppo una persona ha fatto un brutto incidente con il monopattino a: In ... Simona Branchetti sotto choc in diretta: 'Questa è stata l'sciagura' La conduttrice di ...

A Roma 'Ennesima ingiustizia', la nuova opera di Laika su Zaki Dire

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al ferroviere aggredito lungo la tratta Roma-Aeroporto di Fiumicino, l’ennesima vittima dei numerosi casi di violenza fisica e verbale n ...Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Trovo sconcertante l’ennesimo episodio di violenza contro il personale dei servizi pubblici essenziali: l’ultimo caso è quello di un gruppo di ragazzi che hanno malmenato u ...