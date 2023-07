Roma | Pd | ‘ennesima violenza a personale | governo garantisca sicurezza’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) – “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al ferroviere aggredito lungo la tratta-Aeroporto di Fiumicino, l’ennesima vittima dei numerosi casi difisica e verbale nei confronti deldi frontline dei trasporti registrati quest’anno da nord a sud del Paese”. Così i deputati del Partito democratico Andrea Casu, Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut.“Già un mese fa come gruppo del Pd alla Camera abbiamo interrogato il ministro Salvini in merito alle continue aggressioni ai danni delin servizio nel trasporto pubblico locale, senza però avere ricevuto alcuna risposta – continuano gli esponenti dem -. Le organizzazioni sindacali da tempo chiedono interventi mirati per affrontare quella che è diventata una vera e propria ...