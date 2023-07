Roma | morte Andrea Purgatori | due indagati per omicidio colposo

...cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista Fotogramma Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in procura asulladi ...Leggi Anche Andrea Purgatori, la Procura diapre un'inchiesta sullaGli inquirenti stanno acquisendo, affidando l'attività ai carabinieri del Nas, tutto il materiale, comprese le cartelle cliniche, dove Purgatori è stato in cura: si ...Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura disulladel giornalista Andrea Purgatori , in seguito alla denuncia presentata dai familiari. L'accusa . Le indagini . Nessun commento dalla famiglia Purgatori . L'accusa. Nei confronti dei ...

La famiglia di Andrea Purgatori accusa: è stato curato male AGI - Agenzia Italia

La procura di Roma ha aperto un'indagine ed ha iscritto nel registro degli indagati due persone che lavorano in una struttura diagnostica della capitale ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...