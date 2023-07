Roma-Latina | Kristensen | “Rendo meglio con la difesa a tre” VIDEO

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ultimo test per laprima della partenza per il ritiro estivo in Portogallo, previsto per la giornata di domani 22 luglio. La squadra di Mourinho ha sconfitto ilper 6-0 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, trascinata dalle solite giocate di Paulo Dybala. Lo Special One ha avuto l’organico a pieno regime L'articolo proviene da Il Difforme.

- Ladi nuovo in campo. A Trigoria i giallorossi battono 6 - 0 in amichevole (a porte chiuse) il, squadra che milita in Serie C. Seconda vittoria consecutiva per Mourinho dopo il 4 - 0 alla ...... Ancona, Ba ri, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone,, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti,e Viterbo. Domani Bologna ...Dopo il successo contro la Boreale nelle amichevoli estive, lavince anche nel secondo test stagionale. I giallorossi si sono imposti 6 - 0 sul, club di Serie C, nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Nella gara di questa mattina Josè Mourinho ha ...

Diretta Roma-Latina 6-0: doppiette di Dybala e Belotti Corriere dello Sport

Roma - Latina 6-0 highlights e gol: le azioni principali dell’amichevole pre campionato. In gol anche Pagano ed Ibanez.Seconda amichevole per i giallorossi di Mourinho, baby Pagano ancora in gol ROMA (ITALPRESS) - Seconda amichevole stagionale e secondo successo ...