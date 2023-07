Roma | Gasparri Fi | ‘assurda decisione Campidoglio di aumentare tassa di soggiorno’

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug. (Adnkronos) – “In un momento in cui il turismo si rilancia, ma amolti alberghi restano ancora chiusi, è assurda ladeldiladi soggiorno. Gualtieri agisce, ancora una volta, contro la città e contro un settore fondamentale, che può e deve creare occupazione e deve riprendere fiato dopo gli anni del Covid”. Lo dichiara in una nota Maurizio, senatore e coordinatoreno di Forza Italia nonché vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama. “ladi soggiorno, mentre dilaga anche un’attività spesso abusiva nel campo dell’affitto che fa concorrenza sleale agli alberghi, è unaincredibile – continua l’esponente ...

, 21 lug. " "In un momento in cui il turismo si rilancia, ma amolti alberghi restano ancora chiusi, è assurda la decisione del Campidoglio di aumentare la ...in una nota Maurizio, ..., 21 lug. " "La Corte dei conti ha approvato l'azione del ministero dell'Ambiente su due ... Lo dichiara Maurizio, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.... con 24.077 casi, econ 21.637. Torino primeggiare invece per numero di reati in rapporto alla ... ieri in Senato, hanno partecipato Maurizio, vice presidente del Senato; il ...

Roma: Gasparri (Fi), 'assurda decisione Campidoglio di aumentare ... Il Tirreno

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "In un momento in cui il turismo si rilancia, ma a Roma molti alberghi restano ancora chiusi, è assurda la decisione del Campidoglio di aumentare la tassa di soggiorno. Gua ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La Corte dei conti ha approvato l’azione del ministero dell’Ambiente su due fondamentali azioni del Pnrr: l’agrovoltaico e le smart grid. È un riconoscimento importante ch ...