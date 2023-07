Roma e Lazio | derby di mercato | Sabitzer nel mirino

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildella Capitale dura 365 e quest’estate sembra interessare anche il. Infatti,avrebbero messo nelMarcel, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco. I giallorossi sarebbero sulle sue tracce da diverse settimane: Mourinho avrebbe scelto l’austriaco come rinforzo per il suo centrocampo. Adesso, anche la dirigenza biancoceleste avrebbe inserito L'articolo proviene da Il Difforme.

... come nel romanzo, così anche nel film viene ricordato che di quei 1259 ebrei deportati dac'... ma sottolinea che nel film, girato trae Toscana, si riderà, e non poco, grazie anche alla ...Il 31 luglio avremo un incontro con la direzione regionaledi Trenitalia, faremo in modo che nulla resti intentato". Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/377 - "A ..." Fuori Gianni Cuperlo , dentro Nicola Zingaretti . La mossa era nell'aria e da ieri è ... Nominando l'ex segretario ed ex governatore delal timone. Missione: rafforzare la rete di relazioni ...

Lazio, Roma, Napoli e Juventus: le ultimissime Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Per gli allibratori la destinazione più probabile per Bonucci è la Lazio di Sarri, a cui un centrale d'esperienza farebbe assai comodo per campionato e Champions. Per il difensore, allo stesso tempo, ...