Roma | 6-0 in amichevole al Latina | scatenati Dybala e Belotti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le ultime sull’disputata dalladi José Mourinho contro ilche ha vistoprotagonisti Laha disputato questa mattina l’ultimapre campionato a Trigoria prima della partenza per il Portogallo. Contro ili giallorossi si sono imposti con un netto 6-0. Doppiette per Andrea, in campo per un’ora di gioco, e Paulosubentrato a Karsdorp nel secondo tempo. Le altre reti sono state segnate dal giovane Pagano e da Roger Ibanez.

L'accordo tra Gillette e FIGC, basato su valori e passioni comuni, è stato siglato oggi a, ... attraverso ulteriori attività, in occasione dell'ultima garadelle Azzurre prima del ...Le parole di Rasmus Kristensen dopo la primagiocata con la maglia della. Tutti i dettagli Rasmus Kristensen ha parlato in mixed zone dopo l'trae Latina. LE PAROLE - "Sono i primi giorni qui, sto cercando di ambientarmi al meglio. Fa molto caldo, c'è un caldo torrido per uno come ...- Ladi nuovo in campo. A Trigoria i giallorossi battono 6 - 0 in(a porte chiuse) il Latina , squadra che milita in Serie C. Seconda vittoria consecutiva per Mourinho dopo il 4 - 0 alla ...

Roma-Latina 6-0, rivivi la diretta: doppiette di Dybala e Belotti Corriere dello Sport

Manca ormai poco alla partenza per il Portogallo, con il ritiro della Roma che entra finalmente nel vivo. I giallorossi oggi svolgeranno l’ultima amichevole sul territorio italiano prima di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...