Rogo in Rsa di Milano | terminati i funerali in un Duomo quasi deserto L' arcivescovo | disgrazia incomprensibile Sala | gli ospiti sono soli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Siconclusi neldidei sei anziani morti neldella Rsa Casa per Coniugi lo scorso 7 luglio: Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi . A celebrare la funzione l’di, monsignor Mario Delpini e in prima fila le autorità cittadine, tra cui il sindaco, Giuseppeche per oggi ha proclamato il lutto...

... nell'omelia delle esequie di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi, le sei vittime deldella notte tra il 6 e il 7 luglio nella"Casa per ...... Mario Delpini, durante i funerali delle 6 vittime dell'incendio della, in Duomo : 'Piuttosto è ... Le sei vittime delsono Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, ...... una testimone: 'Vedevamo gli ospiti alla finestra' Leggi Anche Milano, incendio in una casa di riposo: 6 morti e 80 intossicati, 2 gravissimi - La coop che gestisce la: 'Collaboriamo per la ...

Milano, rogo Rsa: in Duomo i funerali delle vittime | Arcivescovo Delpini: "Disgrazia incomprensibile" TGCOM

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Nel giorno in cui in Duomo a Milano si celebrano i funerali delle sei vittime del rogo avvenuto nella rsa 'Casa ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'uscita dai funerali dei sei anziani morti nel rogo della Rsa Casa per Coniugi. "Spesso gli ospiti delle nostre Rsa sono soli, oggi in due non avevano ...