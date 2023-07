Roger Waters ha pubblicato la nuova versione di Money – Ascolta il brano

(Di venerdì 21 luglio 2023)annuncia la pubblicazione di ‘The Dark Side Of The Moon Redux’, una reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della storia, a cinquant’anni dalla registrazione originale con i Pink Floyd. Ladi Dark Side of the Moon Registrato dai Pink Floyd quandoaveva 29 anni, ‘The Dark Side Of L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

annuncia la pubblicazione del nuovo album The Dark Side Of The Moon Redux che uscirà il 6 ottobre; si tratta di una reinterpretazione di uno degli album più celebri della storia, a ...annuncia la pubblicazione di 'The Dark Side Of The Moon Redux', una reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della storia, a cinquant'anni dalla ...... ovvero Animals 2018 Remix , la cui data di pubblicazione è slittata quattro anni per via di litigi sulle note di copertina trae David Gilmour. 'Mason - scrive ancora Rolling Stone - ha ...

Roger Waters annuncia il suo nuovo "The Dark Side Of The Moon" Rockol.it

Roger Waters annuncia la pubblicazione di ‘The Dark Side Of The Moon Redux’, una reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed ...Pubblicato nel 1973 dai Pink Floyd, quando Waters aveva 29 anni, 'The Dark Side Of The Moon' era meditazione sull'esperienza umana, sul passare del tempo, la discesa nella follia e l'abisso, nonché ...