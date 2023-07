Ritrova il suo cagnolino a 500 km di distanza | gioia e lacrime

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una storia a lieto fine quella che arriva dalla California, dove un cucciolo di cane è statoto a 500 km dida dove era scomparso e riportato tra le braccia della sua padrona, Debbie Ferris, dopo due settimane. La San Diego Humane Society ha raccontato che si era perso a Las Vegas il 3 luglio. Ryder (così si chiama il) è tornato tra le braccia di Debbie Ferris a El Cajon. "Ho pianto, non potevo crederci", racconta la donna.

Il Festival sicon moltissimi abbonamenti e ticket venduti, con contratti artistici ... Quest'anno, grazie alla collaborazione con Club Futuro e ilprogetto XP, abbiamo costruito un ...... dopo tanti anni, siper la prima volta a fare a meno di lei nel pomeriggio di Canale 5. La ... Elenoire Ferruzzi ha dimostrato di essere d'accordo con Patrizia e ilpensiero. L'ex gieffina, ...A Strumica, RibaudoGiovanni Valenti,tecnico nell'Under 18 del Parma. - Foto Brera Strumica - . mc/com 21 - Lug - 23 11:31 . 21 luglio 2023

California, ritrova il suo cane a 500 km di distanza: gioia e lacrime Liberoquotidiano.it

Anche chi è appassionato di un singolo sottogenere, come gli sparatutto o i GDR, si ritrova in difficoltà perché la scelta ... di DOOM perché è raro trovare un gioco in cui tutti i suoi elementi siano ...Nelle sale del Magno Palazzo che fu la residenza vescovile del cardinale Bernardo Cles, con affreschi dell’artista ferrarese e del Romanino, una mostra presenta le 12 tavole restaurate del soffitto ...