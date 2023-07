Ristorazione | Gennaro Melillo apre Omg | l’ex scugnizzo dei Quartieri Spagnoli si mette in proprio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Da piccolo suilo chiamavano “birillone”, a causa di qualche chilo di troppo e i capelli rasati sempre a zero, più per avversione alle barberie che per altro. Da allora ne ha fatta di strada, uno dei nomi emergenti della pizza napoletana. La sua è una storia come tante all’ombra del Vesuvio: i vicoli come scuola di vita, le opportunità (scarse) da afferrare con forza e coraggio, il lavoro cercato e trovato all’estero, il ritorno a casa. E lo sport come fil-rouge e metafora della tenacia cheha messo in ogni momento della sua vita. Ma guai a parlargli di “riscatto sociale”: “Non sono il giovanotto che viene da un quartiere difficile e che è riuscito ad emergere, non amo questo storytelling. Oggi sono un giovane adulto che prova a fare impresa su un territorio complesso e provando a ...